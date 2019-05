Tra fitness e tecnologia. Al via il 14° RiminiWellness

Ha aperto i battenti oggi in fiera a Rimini la 14esima edizione di RiminiWellness, evento dedicato a fitness, alimentazione sana, sport, formazione e divertimento, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG). Al talk show inaugurale sono intervenuti Gianmarco Tamberi, campione del mondo indoor ed europeo di salto in alto e Marco Orsi, campione europeo e bronzo mondiale di nuoto in vasca corta, intervistati dalla giornalista sportiva di Mediaset Giorgia Rossi.

Le interviste a Orsi e Tamberi:

I saluti istituzionali, dopo quello introduttivo dell’amministratore delegato di IEG, Ugo Ravanelli e del presidente Lorenzo Cagnoni, sono stati affidati ad Andrea Gnassi, sindaco di Rimini e a Giammaria Manghi, sottosegretario alla presidenza dell’Emilia-Romagna.

Fra le tante novità in esposizione,protagonista la tecnologia: app specifiche per trainer finalizzate a gestire ogni aspetto dell’allenamento, rivoluzionarie innovazioni digitali ed esperienze di allenamento ingaggianti ed immersive; top sportivi double-face idratanti e rassodanti, specchi digitali per controllare la postura, allenamenti modello Tarzan, da canguri o in stanze sotto zero, macchinari per automassaggi o per riattivare il metabolismo con raggi infrarossi.

La manifestazione prosegue fino a domenica. Sono attesi visitatori da 80 paesi. In programma circa 200 tra convegni, incontri e appuntamenti professionali, 1500 ore di lezioni e workout e diversi eventi su tutta la Riviera.

www.riminiwellness.com