Torna il bel tempo. Fine settimana dal sapore quasi estivo

Le previsioni per il fine settimana del nostro Roberto Nanni di meteoroby

Dopo cinque week-end consecutivi con il maltempo che ha caratterizzato quest’ultimo con forti e persistenti precipitazioni sulla nostra regione, ecco che si prospetta un fine settimana dal sapore quasi estivo contraddistinto da una figura anticiclonica che dalla Spagna raggiungerà il nostro settentrione, la quale porterà i primi 30 gradi su alcune regioni nord-occidentali. Mentre una zona di bassa pressione rimarrà confinata all’estremo sud alimentata da correnti Balcaniche più fresche, portando dell’instabilità non solo al meridione, ma accentuando la variabilità anche sul settore Adriatico centrale.

Sulla provincia Riminese l’ultimo venerdì di maggio è previsto trascorrere in compagnia di cieli sereni o poco nuvolosi, con innocui addensamenti più variabili tra zone interne ed Appennini. Sabato il cielo risulterà poco nuvoloso, con coperture in aumento nelle ore centrali sui rilievi che potranno dar luogo a qualche isolato piovasco. La tendenza di Domenica è all’insegna di un cielo con nuvolosità variabile in transito tra coste ed entroterra, dove su quest’ultimi una maggior nuvolosità mattutina potrà dar luogo a sporadici rovesci.

Temperature in rialzo con valori massimi non superiori ai 24 gradi, i venti soffieranno dai quadranti settentrionali poco più a regime di brezza tesa con temporanei rinforzi mattutini, il mare da mosso tenderà a diminuire sino a risultare da poco mosso a quasi calmo.