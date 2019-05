Tom Walker e Fabrizio Bosso a "Percuotere la mente"

Grandi protagonisti della scena nazionale ed internazionale per la nuova edizione di “Percuotere la mente“, la sezione contemporanea della Sagra Musicale Malatestiana . In cartellone: Tom Walker, Rufus Wainwright, Fabrizio Bosso, gli Echo and the Bunnymann, BartolomeyBittmann e un progetto con Massimo Zamboni, Angela Baraldi e Nada.

Novità anche per la location della serata inaugurale, con Fabrizio Bosso che il 15 suonerà al teatro Galli in un evento omaggio a Chet Baker dal titolo Chet to Chet. Con lui sul palco i JAZZinc, una squadra di musicisti composta da Alessandro Fariselli al sax tenore, Alessandro Altarocca al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso, Fabio Nobile alla batteria e l’Orchestra Rimini Classica, con gli arrangiamenti di Marco Capicchioni.

Per il primo appuntamento alla Corte degli Agostiniani si accendono i riflettori su una star della musica internazionale: dopo l’enorme successo di “Leave A Light On” che l’ha lanciato nel panorama europeo e dopo la hit in duetto con Marco Mengoni “Hola – I say”, il 24 giugno arriva Tom Walker, impegnato in sole due date in Italia (Verona e Rimini). Il cantautore britannico, in cima all’airplay radiofonico negli ultimi mesi grazie all’ultimo singolo Just you and I, presenta il suo album di debutto “What A Time To Be Alive” uscito lo scorso marzo.

Da oltremanica arrivano anche gli Echo & The Bunnymen, una delle rock band britanniche tra le più influenti della storia moderna, che salirà sul palco della corte degli Agostiniani lunedì 8 luglio per presentare il nuovo album “The Stars, The Oceans & The Moon”. Nati nei primi anni ’80, hanno collezionato tre dischi d’oro e sono passati alla storia per i singoli di successo “The Cutter” e “The Killing Moon”.

L’improvvisazione jazz, l’anima groove, la tradizione classica si fondono grazie alla sorprendente coppia composta dal violoncellista Matthias Bartolomey e il violinista e suonatore di mandola Klemens Bittmann: una coppia di archi che grazie al progetto BartolomeyBittmann affronta un inedito percorso da scoprire il 17 luglio, combinando l’energia del rock con l’eleganza della musica da camera.

In occasione del trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, il 23 luglio la corte degli Agostiniani si apre per un evento speciale in esclusiva nazionale: lo spettacolo Gli angeli sopra Berlino. La nostra vita all’ombra del muro, che vedrà sul palco un cast inedito e davvero particolare: Massimo Zamboni e la sua band, accompagnati dalle voci di Angela Baraldi, NicoNote e Nada. Sarà l’occasione per ascoltare in una forma completamente nuova e rielaborata, grandi capolavori musicali nati intorno alle culture fiorite all’ombra del muro di Berlino prima e dopo la sua caduta.

Gran finale con una delle voci maschili più grandi della sua generazione: lunedì 29 luglio da New York è atteso Rufus Wainwright. Candidato ai Grammy, vincitore di due Juno Awards come Best Alternative Album nel 1999 e nel 2002 Nel 2008 è stato nominato Songwriter of the Year per il suo album Release the Stars. Negli anni ha collaborato con molti artisti tra cui Elton John, Burt Bacharach, David Byrne, Boy George, Joni Mitchell, Pet Shop Boys e il produttore Mark Ronson.

La prevendita dei biglietti partirà sabato 25 maggio esclusivamente online – ad eccezione del concerto di Tom Walker e di Chet to Chet, già attive – e da sabato 1° giugno al Teatro Galli negli orari di biglietteria (da martedì a sabato dalle 10 alle 14; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30).

