Tempo instabile anche lunedì, aggiornata l'allerta

Anche per lunedì sull’Emilia Romagna si prevede tempo instabile, anche se soprattutto sulle province emiliane dove lo stato di allerta emanato dalla Protezione Civile è arancione, quello intermedio. Per il territorio riminese c’è un’allerta per criticità idraulica di livello giallo, quello inferiore. Nessuna allerta per lo stato del mare.

le previsioni di 3Bmeteo e Meteoroby