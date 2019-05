Stagione positiva per il Teatro Corte che guarda già al futuro

34 appuntamenti e 4917 spettatori complessivi con una una media di 145 presenze a spettacolo su una capienza di 187 posti. Questi i numeri della stagione del Teatro Corte di Coriano portata avanti dal Comune di Coriano e dalla Compagnia Fratelli di Taglia.

“Il Teatro CorTe è da sempre uno dei pilastri della nostra visione del territorio – dichiara il Sindaco di Coriano, Domenica Spinelli – ed anche quest’anno ha ottenuto ottimi risultati proponendo una Stagione Teatrale di alto livello. Il Teatro CorTe si riconferma punto di aggregazione, elemento di unione della collettività attraverso la Cultura con la C maiuscola. La piena collaborazione della Compagnia Fratelli di Taglia con l’Amministrazione Comunale ha creato un insieme di fattori tali da interpretare e supportare il progresso di una Coriano protagonista anche attraverso l’Arte, uno dei tasselli delle Terre di Coriano”.

Tanti gli artisti che hanno calcato il palcoscenico del Teatro CorTe da novembre 2018 fino ai primi di maggio 2019: da Edoardo Leo a Maurizio Lastrico, da Fabrizio Bosso a Antonello Fassari. Una stagione ritmata da Elly Sanchi e l’immancabile appuntamento internazionale gospel con Roderick Giles & Grace. La comicità di Chiara Becchimanzi, Alessandra Faiella, Livia Grossi, Rita Pelusio e Lucia Vasini. La musica di Cristina di Pietro e i Pop Deluxe. L’omaggio alle donne della Compagnia Fratelli di Taglia che hanno portato in scena per la prima volta un nuovo spettacolo pensato proprio in occasione della Festa della Donna. E poi ancora la rassegna per famiglie e i matinée per le scuole di ogni grado.

“Un processo di crescita e di consapevolezza – si legge in una nota – che non ha intenzione di fermarsi ma che mira a rendere il Teatro CorTe un punto di riferimento sempre più presente nel territorio. Educare le coscienze del pubblico con le diverse forme dell’arte dello spettacolo: è questo l’obiettivo del palcoscenico romagnolo”.