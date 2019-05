Spaccio, due arresti dei Carabinieri

Ieri sera i Carabinieri della Stazione di Misano Adriatico hanno tratto in arrestro per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 23enne pregiudicato mantovano, domiciliato in città. A seguito di un’attività di indagine i militari hanno dato esecuzione ad una perquisizione personale e domiciliare a carico dell’indagato trovandolo nella disponibilità di 87,5 grammi di marijuana che sono stati sequestrati insieme ad un bilancino di precisione e materiale usato per confezionare lo stupefacente.



Gli stessi Carabinieri ieri sera hanno arrestato un 37 enne pregiudicato senegalese, residente a Misano Adriatico, in ottemperanza ad mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Palma di Maiorca il 6 maggio: l’uomo doveva scontare la pena definitiva di quattro anni e sei mesi di reclusione per il reato di spaccio di stupefacenti. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Rimini.