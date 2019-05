Spaccano a pugni la vetrata della farmacia e rubano il fondo cassa

Furto nella notte alla farmacia Venturini di via Dario Campana. Due giovani tra i 20 e i 30 anni, a volto scoperto, hanno preso a pugni la porta a vetro scorrevole d’ingresso riuscendo a mandarla in frantumi. Poi, una volta all’interno, si sono diretti verso il registratore di cassa e hanno arraffato 200 euro prima di fuggire a piedi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rimini, che hanno visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza della farmacia. Altri elementi utili per risalire all’identità dei due giovani potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere installate sulla pubblica via.