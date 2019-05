Si torna a giocate nel torneo giovanile del CT Cicconetti, il trofeo "Wind"

Dopo la sfuriata del maltempo si torna a giocare nel torneo nazionale giovanile del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “Wind”.

Pietro Tombari (Ct Cerri) e Francesco Bagli (Ct Rimini) approdano ai quarti del tabellone Under 10 di questa importante tappa del circuito regionale.

Ottavi: Tombari-Lorenzo Fabbri 6-0, 6-2, Bagli-Federico Bacchini 7-6, 6-1.

Per oggi il programma si campi del Club riminese prevede due incontri: la sfida tra Brando Albanesi (Ct Cicconetti) e Beniamino Savini (Ct Cesena) per l’Under 10 maschile, e alle 19.30, sempre per l’Under 10, in campo Pietro Corbelli (Ct Rimini) e Marco Giovagnoli (Ct Cicconetti).