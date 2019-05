Scuola Panoramica. Il comune di Riccione preso ad esempio dagli architetti romani

L’Amministrazione comunale di Riccione viene presa ad esempio dall’Osservatorio promosso dall’Ordine degli Architetti di Roma per la scuola Panoramica. La Perla Verde è stata infatti citata nel convegno svoltosi a Roma e dedicato a “procedure a confronto come strumento per lo sviluppo della qualità urbana e del territorio”.

L’ordine degli architetti romani ha sottolineato il carattere innovativo consistito nella scelta del Comune di Riccione di aprire ad una vasta platea di professionisti la realizzazione del futuro plesso scolastico. In totale le proposte arrivate erano state ben 195 da tutta Italia. La giuria di tecnici ha poi selezionato un progetto che prevede un edificio dai requisiti altamente bioclimatici ed ecosostenibili. Altri casi presi in esame a Roma hanno toccato città come Bologna e Cesenatico.