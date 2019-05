Scooter contro auto a Miramare, ferito 22enne

Un 22enne è stato portato all’ospedale Infermi di Rimini con codice di massima gravità per le conseguenze di un incidente avvenuto poco dopo le 16 in viale Regina Margherita a Miramare, all’altezza di Riminiterme. Il giovane con il suo scooter si è scontrato con un’auto. Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia Municipale.