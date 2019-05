Schianto fatale nella notte, muore 40enne

Tragico incidente nella notte a Ravenna. Una donna di 40 anni, M.G., nata a Cervia ma residente a Bellaria Igea Marina, è morta dopo uno schianto violentissimo sulla Romea. La signora viaggiava in direzione dell’autostrada a bordo di una Hyundai i10, quando intorno all’1.15 ha perso il controllo della vettura centrando in pieno la rotonda dei Tre ponti, in località Sant’Alberto. Un impatto tremendo, con la Hyundai che si è ribaltata sbalzando la 40enne fuori dall’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato più volte di rianimare la donna, senza però riuscirci. Il suo cuore, infatti, non ha più ripreso a battere. I rilievi sono affidati alla polizia stradale. Non ci sono altri mezzi coinvolti. Ancora da chiarire le esatte cause del mortale. Non si esclude una fatale distrazione o un improvviso malore. I famigliari della vittima sono stati informati dell’accaduto nel cuore della notte. La salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà decidere se effettuare l’autopsia.