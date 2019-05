Santi: 500mila € per il rifacimento dei fossi. Primo passo contro il dissesto

“Ad ogni acquazzone si va in difficoltà. I fossi nei campi si fanno poco e come capita mentre quelli di scolo delle strade non ci sono o sono chiusi da erbacce e sterpaglie, rami e plastiche“. La denuncia arriva dal presidente della provincia Riziero Santi che ha deciso di convocare tutti i soggetti interessati: Comuni e loro Unioni, Agenzia regionale del territorio, Consorzio di Bonifica, Carabinieri Forestali, ma anche privati attraverso le loro associazioni di imprenditori agricoli. Santi annuncia che, come provincia, sarà messo a disposizione un budget di mezzo milione di euro per intervenire subito, entro l’estate, con il rifacimento dei fossi sui 480 km di strade provinciali. “Ognuno deve fare la sua parte – dice – non può essere un intervento estemporaneo e spot, pertanto condiziono lo stanziamento, alquanto cospicuo, ad un programma di interventi che coinvolga tutti e che intervenga strutturalmente su tutta la rete di scolo, pubblica e privata“.