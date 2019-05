Romagna Osteria presenta le nuove 12 tappe e strizza l'occhio ai mercati esteri

Dopo l’edizione ‘zero’ del 2018, riparte Romagna Osteria, il progetto di Visit Romagna che riunisce i migliori cuochi del territorio in brigate itineranti che portano i loro saperi e sapori nei luoghi magici della Romagna per farli conoscere, vivere e assaporare grazie alla loro cucina. Da Rimini a Ravenna, da Cesena a Riccione, da Torriana a Modigliana fino a Cesenatico: un viaggio dei sensi lungo 12 mesi alla scoperta delle bellezze del territorio. Si cenerà su una collina, in un bosco, in un porto, in un museo o in una pieve antica, lungo un canale o in una piazza, fra i paesaggi più belli e degni di essere valorizzati, ma anche in quelli protetti, nascosti e silenziosi. Per rendere possibile tutto ciò, 24 chef – guidati dall’ideatore Fausto Fratti, presidente dell’associazione Brigata del Diavolo – escono dai loro ristoranti e portano la loro professionalità a spasso per la Romagna. Non semplici serate-evento culinarie quindi, ma veri e propri “viaggi sensoriali” che abbracciano i luoghi unici scelti di volta in volta e li mostrano agli ospiti attraverso visite guidate e momenti culturali che diventano volano di pacchetti turistici proposti sui mercati nazionali e internazionali. Da quest’anno, infatti, in collaborazione con APT servizi, le tappe saranno anche oggetto di press tour per giornalisti e blogger stranieri non solo dell’ambito del food, ma la vera svolta verso l’estero culminerà con la presentazione del calendario dell’evento e di pacchetti ad hoc al World Travel Market di Londra a novembre.

Il calendario. Dodici tappe: si parte mercoledì 5 e giovedì 6 giugno da Riccione paese, con i negozi del borgo a ospitare i cuochi sognatori per due giorni di festa del cibo, dei prodotti e della musica, e si chiude venerdì 15 maggio 2020 con la proclamazione di San Leo capitale dei borghi d’Italia. In mezzo gli appuntamenti al Castello di Scorticata a Torriana (12 luglio), a Modigliana (2 agosto) con la cena in piazza Pretorio preceduta da un tour nelle cantine di una terra vocata per il vino e durante la quale sarà raccontata da diversi artisti l’affascinante storia di un “baratto” fra neonati che coinvolse i reali di Francia, al Museo della Marineria a Cesenatico (30 agosto) con una cena speciale nel 500esimo anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. A metà settembre poi tappa a Rimini: mercoledì 11 e giovedì 12 settembre la Vecchia Pescheria di piazza Cavour tornerà cuore pulsante del mondo ittico dalla colazione a notte fonda. Mentre il pesce tornerà in vendita per due mattine sugli antichi banchi in pietra, i cuochi prepareranno una colazione/pranzo aperta all’intera città, per poi dedicarsi all’aperitivo serale al Teatro Galli e alla cena nella stessa Vecchia Pescheria, al termine di un tour guidato tra le bellezze della città. Dopo Rimini il tour prosegue a Ravenna (18 ottobre) con una visita alla città con tappa alla tomba di Dante e gran chiusura con una cena al Museo Classis. Poi sarà il turno di Pennabilli (15 novembre) con una giornata nel borgo fra le “eredità” di Tonino Guerra chiusa da una cena nei locali dell’antico seminario diocesano, mentre l’anno si chiuderà ancora a Rimini (19 dicembre), questa volta al Grand Hotel, dove andrà in scena una maestosa festa di Natale con tutti i cuochi della Brigata. Si torna invece a Verucchio (27 marzo) per un itinerario nel borgo, fra museo villanoviano, torrioncini malatestiani, Pieve Romanica e conventi. Poi tappa a Mondaino (17 aprile) dove la vocazione di un paese per la musica accompagnerà la visita ai luoghi dell’identità del borgo, mentre la cena sarà ospitata dalla canonica della Chiesa di San Michele. Infine, venerdì 15 maggio 2020 San Leo sarà proclamata Capitale dei borghi d’Italia dopo un tour fra pievi, rocca e musei e prima della cena nelle stanze della storia.

Per Andrea Gnassi, presidente di Visit Romagna, l’obiettivo è “coniugare l’esperienza gastronomica con la vacanza al mare o nell’entroterra, 365 giorni l’anno. Un nuovo modo di unire il soggiorno e i luoghi della ristorazione grazie al talento straordinario dei 24 cuochi della Brigata, che sono il vero motore di questo progetto”. La speranza del primo cittadino di Rimini è che “anche i privati facciano la loro parte perché i turisti non piovono più dal cielo come in passato”.