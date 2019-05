Romagna Bike. Debutto con il grande ciclismo in riviera

Nella giornata in cui la Romagna è stata la capitale del ciclismo, con la Nove Colli a Cesenatico e la partenza da Riccione della cronoscalata del Giro d’Italia, il brand Romagna Bike fa il suo debutto sugli schermi di milioni di appassionati di due ruote in Italia e nel mondo.

In ripetute occasioni durante la diretta di RAI 2 della tappa da Riccione a San Marino del Giro d’Italia le telecamere dall’alto hanno inquadrato a Coriano, al 16esimo chilometro del percorso all’altezza di Vecciano, lo striscione di 16 metri per 9 con il nuovo logo di Romagna Bike, il brand di Visit Romagna che racconta e promuove il cicloturismo fra le province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

In mattinata invece su RAI Sport gli appassionati che hanno seguito la diretta della Nove Colli, la Granfondo di Cesenatico che con 12.000 iscritti è la più importante d’Italia, hanno avuto l’occasione di conoscere la Romagna attraverso cinque approfondimenti promossi da Romagna Bike per presentare le zone del cicloturismo in Romagna.

“In Romagna la bici si vive in mille modi: oggi siamo stati protagonisti con il Giro d’Italia a Riccione e la Nove Colli a Cesenatico, i due appuntamenti più importanti nel nostro paese tra i professionisti e gli amatori, e martedì di nuovo il Giro è di casa in Romagna con la partenza da Ravenna– spiega il presidente di Visit Romagna Andrea Gnassi-. Per tutta l’estate poi granfondo e appuntamenti per gli appassionati, fino all’Italian Bike Festival di Rimini a settembre, arricchiscono la nostra offerta turistica: la bici è il mezzo ideale per il turismo lento, di qualità, che esplora il territorio e ne conosce le eccellenze, perché è su due ruote, muovendosi a velocità naturale, che si vive la ‘dolce vita’, quel vivere bene italiano che la Romagna sicuramente rappresenta“.