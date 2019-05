Ripulito il Credit Agricole di piazza Marvelli da rapinatore solitario

Ha agito da solo, col volto travisato da una bandana e da un cappellino, e armato di pistola, forse. Perché in realtà l’arma non l’ha mai estratta. Un malvivente oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, è entrato all’interno della banca Credite Agricole di piazza Marvelli e, tenendo una mano in tasca, si è diretto verso gli sportelli minacciando i dipendenti di consegnargli tutti i contanti presenti in cassa. “E’ una rapina e sono armato”, avrebbe detto l’uomo con accento meridionale. Che una volta ottenuto quello che cercava, ha fatto perdere le proprie tracce fuggendo probabilmente a piedi. Immediato l’allarme alla polizia, accorsa sul posto con le volanti. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e avviato la caccia al rapinatore solitario. Ancora da quantificare il bottino.