RiminiWellness Off, ecco gli eventi

Anche per la sua 14° edizione RiminiWellness coinvolgerà non solo i padiglioni della Fiera ma l’intera Riviera con il programma di RiminiWellness off, con eventi e serate. Sabato 1 giugno è in programma la terza edizione della Virgin Active Urban Obstacle Race l’unica corsa con ostacoli ispirati all’allenamento funzionale nel panorama italiano. Il landscape urbano diventa parte integrante del percorso, riproponendo buona parte dei programmi di allenamento svolti nei villaggi fitness sulla piattaforma Grid. Info su www.urbanobstaclerace.it

Il 1 giugno apre la stagione del BoaBay, l’aquapark galleggiante nel mare di Rimini, con la 3^ edizione della “RiminiWellness” Boathlon Monster Competition , con la circumnavigazione a nuoto di Boabay e dell’intero percorso sul parco fino al tuffo finale dall’iceberg alto più di 5 metri. Il record da battere è quello di Simone Sabbioni, il nuotatore olimpico riminese e primatista italiano nel dorso, che ha fissato a 10’22” il tempo per completare l’intero percorso. Partenza alle 9 del mattino dalla riva del bagno 55. Per info: www.boabay.it

E ancora, la Beach Breakfast Run, la corsa lenta in riva al mare, che partirà dal bagno 50 al 120, per un percorso di 3 km sulla battigia alle prime luci del mattino: i corridori si incontreranno alle 5 di domenica 2 giugno, accolti da un concerto acustico dalle sonorità del jazz e, al sorgere del sole, inizieranno la one-way run alle ore 6. Maggiori info su:

https://www.piacerespiaggiarimini.net/beach-breakfast-run/

Serate saranno organizzate dai locali della Riviera. Come al Coconuts, sul lungomare di Rimini, sulla spiaggia del Turquoise e alla Villa delle Rose.

RiminiWellness si terrà alla fiera di Rimini da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno (operatori e pubblico) dalle 9.30 alle 19.00