Rimini-Virtus Verona, la vigilia del tecnico Mario Petrone

Questa volta non ci saranno seconde possibilità. Il Rimini per restare in serie C, dopo la sconfitta di misura dell’andata (0-1) deve battere la Virtus Verona, una vittoria con qualunque punteggio (vista la migliore classifica dei biancorossi al termine della regular sesaon). Calcio d’inizio allo stadio “Romeo Neri” domenica alle ore 15:00 (per la diretta TV su Sportitalia).

La vigilia del tecnico del Rimini, Mario Petrone.

Si parte dagli indisponibili. “Mancano i soliti: Simoncelli, Danso, Variola, Pierfederici, Palumbo – attacca Petrone -. Per il resto ci sono tutti”.

Come si fa a portare a casa la salvezza? “Ripetendo il secondo tempo di domenica, con l’atteggiamento giusto, di una squadra che anche domenica scorsa voleva raggiungere subito il risultato positivo e adesso abbiamo 95 minuti per ripeterci”.

Il Rimini giocherà con il trequartista, come ha finito la gara di Verona? “In un 3-5-2 in base a determinate situazioni si alza un centrocampista. Al di là del modulo domani abbiamo un solo risultato e la squadra tutto quello che gli è rimasto dentro lo deve cacciare fuori”.

Quanto gli è rimasto? “Non lo so, non abbiamo la sfera. La partita va fatta sotto tutti i punti di vista. Ti giochi una stagione e ognuno, chi farà parte della gara e chi no, si prepara il futuro: il futuro del soggetto, della società, di tutti. È una partita nella partita”.

Una sola parola: vittoria. “La squadra ha delle problematiche, ma domani è una partita da vincere e basta, come non ci interessa. I ragazzi sono motivati, sono vogliosi di riscattarsi perché domenica abbiamo avuto l’occasione e non l’abbiamo sfruttata”.

Che Virtus Verona vi aspettate? “Non l’abbiamo neanche preparata su di loro la partita. La squadra ha finito la settimana senza problemi, ma se ti devo dire chi è al cento per cento non lo posso dire, da quando sono arrivato io non è mai stata al cento per cento. Per la squadra dobbiamo vedere domenica mattina. Siamo pronti domani per battagliare. Dopo 32 partite e vari acciacchi: la squadra l’avete mai vista correre a 95 minuti a mille? Ma come acciacchi stiamo bene”.

Buonaventura potrebbe partire titolare? “Buonaventura ha le motivazioni giuste e per me questo è fondamentale. Per me le motivazioni sono fondamentali e quando le vedo… potrebbe giocare. Gli uomini sono caratteristiche e questa squadra comunque può fare lo stesso modulo. Di sicuro abbiamo le certezze delle situazioni che abbiamo provato nelle ultime sei settimane, quindi non stravolgeremo uno scacchiere tecnico-tattico, non stravolgeremo nulla di quello che abbiamo fatto fino adesso”.

Petrone ribadisce il concetto: al mister non interessa chi scende in campo. “Domani scende in campo il Rimini. Domani chi scende in campo e chi subentra dopo deve dare tutto: la squadra è in condizione di fare la prestazione giusta per salvare un’intera stagione”.

E Palma potrebbe giocare, come motivazioni? “Le motivazioni le dovrebbero avere tutti e quindi secondo me questa è una domanda personale tua, anche se poi la fai a nome di tutti i tifosi. Però penso che domani focalizzarsi su uno o due giocatori non siamo in sintonia. Se punto su un giocatore c’è un motivo. Questo è un momento fuori dagli schemi, è una partita fine a se stessa che racchiude un’intera stagione. Con me il giocatore sa perché non gioca. E per fortuna il risultato mi ha sempre assistito”.

