Rimini FC. Prima seduta della settimana per i biancorossi. Torna Brighi

Primo allenamento della settimana per il Rimini, in preparazione al decisivo ritorno play-out in programma domenica, al “Romeo Neri”, con la Virtus Verona. Questo pomeriggio, sul rettangolo verde di piazzale del Popolo, i biancorossi hanno svolto una seduta tecnico-tattica.

Salvo gli infortunati di lungo corso Danso, Simoncelli, Pierfederici e Variola, tutti a disposizione di mister Mario Petrone e dello staff tecnico, compreso Andrea Brighi, lasciato precauzionalmente a riposo nel match di andata con gli scaligeri.

Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento.

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.