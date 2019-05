Rifiuti abbandonati. Entrano in funzione fotocamere stana furbetti

Entro il mese di giugno entreranno in funzione a Rimini le prime sei fotocamere per il monitoraggio delle zone per la raccolta o a rischio abbandono rifiuti. Saranno spostate sul territorio comunale per coprire in un anno una settantina di posizioni, scelte da un elenco di posti a rischio degrado costruito sulla base di segnalazioni dei cittadini, della Polizia Municipale, di Hera, delle Guardie Ecologiche Volontarie e dell’Amministrazione comunale.

I dispositivi, posizionati su pali, sono in grado di fare foto a colori di giorno e bianco e nero di notte, anche in caso di assenza totale di illuminazione fornendo informazioni visuali sugli utilizzatori delle postazioni identificate e inviano un sms di allarme per manomissione. La loro presenza sarà segnalata mediante cartelli posizionati sulle fotocamere stesse.

Nel 2018 sono stati 150 i verbali elevati per il mancato rispetto delle disposizioni che regolano il conferimento corretto dei rifiuti, in costante crescita rispetto al passato. Erano state 92 nel 2016, 121 nel 2017. La sanzione è di 104 euro. Un servizio di controllo, che il Comune di Rimini ha svolto mediante la Polizia Municipale e le Guardie Ecologiche Volontarie, col compito di verificare che i rifiuti non siano al di fuori degli appositi cassonetti, ma anche che il conferimento avvenga correttamente.

“Si tratta – commenta l’assessore all’Ambiente, Anna Montini– di un’attività molto importante per far si che il comportamento di pochi utilizzatori scorretti non infici il decoro e l’ordine che molti altri, la gran parte dei cittadini per fortuna, è in grado di mantenere nelle aree pubbliche e nelle aree limitrofe a quelle con cassonetti dei rifiuti. Confidiamo che anche con questo nuovo strumento si aiutino tutti alla massima responsabilizzazione nei confronti del decoro urbano, permettendo di elevare ancora di più il livello di una corretta raccolta differenziata sul territorio comunale”.