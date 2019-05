Riccione ritrova il fast food

Dopo la chiusura del McDonalds sul curvone di San Lorenzo, Riccione era rimasta senza fast food. Fino a oggi, con l’apertura del ristorante dell’altro colosso mondiale del settore, il Burger King in via Fiesole 8 in prossimità del centro commerciale La Perla. E’ il secondo Burger King nella provincia di Rimini e, sottolineano i gestori, il più grande fast food nella zona tra Rimini e Pesaro, con una superficie di 640 metri quadri e oltre 190 posti a sedere nella sala interna e 48 nel dehor. E’ realizzato e gestito da NEXT S.r.l., società Pesarese che già gestisce Burgerking Pesaro. Porterà 25 nuovi posti di lavoro, destinati a giovani con un’età media di circa 26 anni, divisi tra crew, restaurant manager e direttore.

Prima dell’apertura al ufficiale pubblico di oggi, ieri sera c’è stata una sorta di pre-inaugurazione particolare dedicata ai residenti della zona che hanno ricevuto l’invito porta a porta.