Puledri protagonisti a "Le Siepi"

Organizzati in collaborazione tra Le Siepi e Cavalli d’Italia, con la supervisione tecnica di Ermanno Menetti e con giudici di grande esperienza, questi due appuntamenti di altro profilo con l’allevamento, i puledri e i cavalli giovani si svolgeranno sabato primo giugno, parallelamente al concorso ippico di salto ostacoli che prenderà il via venerdì 31 maggio.

Alla rassegna ‘open’ prenderanno parte i puledri italiani e stranieri di 1, 2 e 3 anni sia di linea salto ostacoli, giudicati dal belga Roberto Della Bella assieme a Uberto Lupinetti ed Emilio Puricelli, che di linea dressage, con giudici Laura Conz e il tedesco Hans Heinrich Bruening.

Le prove di free jumping e di salto in libertà saranno seguite anche da una commissione di Agence Fences. I tecnici francesi valuteranno i puledri di 2 e 3 anni per inserirli nel catalogo della 31esima edizione delle Aste di Elite di Fences che si svolgerà in Normandia i primi di settembre.

Il premio Top Jumper è invece riservato ai cavalli giovani di 4 e 5 anni che gareggeranno nelle categorie loro riservate del Nazionale ‘cinque stelle’, chef de piste Giorgio Bernardi. Si tratta quindi di un premio extra e a giudicare questi cavalli giovani sarà il belga René Van Paesschen.

I soggetti di 1, 2, 3 e 4 anni iscritti a Future Champions e al premio Top Jumper inoltre potranno essere presentati durante il cocktail con vetrina a vendere che si svolgerà sabato 1° giugno alle 18,30.

Questo il programma della rassegna ‘open’ nel dettaglio:

Venerdì 31 Maggio:

dalle 14 – prove libere salto in libertà

Sabato 1° giugno:

ore 10 – categoria 8 – attitudine al salto puledri 2 anni*

a seguire – categoria 9 – salto in libertà puledri 3 anni*

ore 15 – categoria 2 – morfologia puledri maschi e femmine di 2 anni

a seguire – categoria 3 – morfologia puledri maschi e femmine di 3 anni

ore 18.30 – cocktail e vetrina a vendere

* prove valide come selezione Aste di Fences

L’appuntamento dunque è di quelli da non mancare, sia per gli appassionati di equitazione sia per chiunque sia curioso di vedere come si svolgono una presentazione e un’asta di puledri.

Le competizioni del Nazionale ‘cinque stelle’ inizieranno nella mattinata di venerdì con tre gare riservate ai cavalli giovani e a seguire gli altri nove premi della giornata. Dodici le categorie previste anche per sabato, mentre il momento clou del concorso ippico sarà domenica, quando prenderà il via il Gran Premio.

La stagione agonistica de Le Siepi proseguirà a pieno ritmo con il concorso nazionale A5* del 21, 22 e 23 giugno, mentre a chiudere in bellezza il mese sarà il grande appuntamento con il Campionato Italiano Pony, in programma dal 26 giugno al 7 luglio. Seguiranno due Nazionali a ‘5 stelle’, nel secondo e ultimo week-end di luglio, e i Campionati Italiani Brevetti e Trofei Istruttori, dal 19 al 21 luglio.