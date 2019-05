Promozione Alberghiera. La convocazione dell'assemblea

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Soci sono convocati all’assemblea ordinaria della Soc. Coop. Promozione Alberghiera che si terrà in 1ª convocazione martedì 28 maggio 2019 alle ore 8.00 presso gli uffici della cooperativa in Via Sassonia 30 Rimini

ed in 2 ª convocazione

MERCOLEDI’ 29 MAGGIO 2019 alle ore 15.00 presso

Gli uffici di Promozione Alberghiera

Via Sassonia 30 – Rimini

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :

Bilancio chiuso al 31/12/2018 e documenti accompagnatori; relazione del Collegio Sindacale Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 – adempimenti inerenti e conseguenti

3. Varie ed eventuali

Rimini, 15 maggio 2019 Per il Cda

Il Presidente Antonio Carasso

Il Bilancio e le relazioni sono a disposizione dei soci presso la sede della cooperativa

ATTENZIONE :

Si invita ad intervenire direttamente alla seconda convocazione prevista per Mercoled’ 29 maggio 2019 alle ore 15.00

Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Sociale:

– hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni (ma possono essere eletti)

– il Socio assente per giustificati motivi può farsi rappresentare da un altro Socio avente diritto di voto, che non sia Amministratore o dipendente della Cooperativa, mediante delega scritta che può essere rilasciata compilando l’apposito spazio previsto sul presente avviso.

Il Socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado, che collaborano all’impresa.

In ogni caso ciascun Socio non può rappresentare più di un altro Socio

La delega è scaricabile al link: https://www. tuttiarimini.it/wp-content/ uploads/2019/05/Delega-per- Assemblea.pdf