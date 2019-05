Post incriminati, gruppo Facebook bloccato

Da sabato il gruppo Facebook “La Rimini che vorremmo”, uno dei più consistenti gruppi riminesi, è inaccessibile ai suoi 14.000 iscritti. Il gruppo è stato bloccato da Facebook in quanto a seguito di una segnalazione di un post da parte di un utente, evidentemente non la sola, il social network ha riscontrato il mancato rispetto degli standard della community da parte del gruppo. In attesa di capire se il blocco sarà solo provvisorio o diverrà definitivo, gli amministratori dai loro profili hanno comunque già indicato altre pagine “parallele” dove continuare l’attività.

Di recente Facebook ha intensificato le misure contro le pagine e gruppi che non rispettano gli standard della community su temi come l’incitazione all’odio, la diffusione di fake news e la discriminazione di gruppi sociali. “Vogliamo che Facebook rimanga un posto sicuro e accogliente per tutti” è lo slogan rilanciato oggi.