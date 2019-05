Petronas Urania Grand Prix Truck al MWC. Chef Rubio special guest

Il 25 e 26 maggio la reunion del trasporto al Misano World Circuit Ospite speciale Chef Rubio. Due i raduni: i camion decorati e camion storici.

Torna a Misano il Petronas Urania Grand Prix Truck al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Appuntamento giunto alla sua 27° edizione che vede i bisonti della strada protagonisti della due giorni dedicata ai veicoli pesanti e agli appassionati dei camion. Come ogni anno la kermesse si sviluppa in tre parti: la gara, con il FIA European Truck Racing Championship, la tappa di Misano è l’unica in Italia; la parata dei camion decorati, che quest’anno ha raggiunto il più alto numero di iscritti, con 200 presenze e il paddock con la parte commerciale.

Le Gare

Il Misano Petronas Urania Grand Prix Truck è anche e soprattutto competizione. Nelle due giornate una ventina di camion si sfideranno in quello che è l’unico appuntamento in Italia del FIA European Truck Racing Championship, l’imperdibile spettacolo dei camion che corrono in pista. Petronas Lubricants international è per il terzo anno consecutivo title sponsor della tappa italiana del FIA European Truck Racing Championship e proprio a Misano prende il via la prima delle otto date a calendario. Tra i bisonti da 5 tonnellate che si sfideranno durante l’entusiasmante weekend di gare, anche il Team Schwabentruck IVECO che scenderà in pista con la campionessa Steffi Halm su un mezzo equipaggiato con prodotti PETRONAS.

#OneTruckFamily e gli Eroi dei Camion

Il campionato FIA ETRC (Federation International de l’Automobile, European Truck Racing Championship) torna a solcare gli asfalti degli autodromi, partendo dal circuito di Misano Adriatico e quest’anno ha colto l’occasione per avviare #OneTruckFamily; un ambizioso progetto che nasce con l’obiettivo di enfatizzare gli aspetti positivi della professione del camionista e di sopperire alla ridotta disponibilità di queste figure, sempre più difficili da trovare. In rappresentanza dell’eccellenza italiana del trasporto su gomma, Trasporto Commerciale eleggerà come “Eroi dei Camion” due personaggi già da tempo noti agli addetti del mestiere, che si sono distinti per la loro tenacia sul lavoro. I due “Eroi” prenderanno parte agli eventi ufficiali della manifestazione e saranno oggetto di una cerimonia di incoronazione che si terrà sulla griglia di partenza dell’autodromo di Misano.

Camion decorati

Come ogni anno, ci sarà un’intera area ai camion decorati. Vere e proprie opere d’arte viaggianti provenienti dal tutto il mondo si incontreranno nel paddock del MWC, esposti in bella mostra per uno spettacolo scenografico che lascia a bocca aperta chiunque entri in circuito durante l’evento. Il numero dei camion decorati ogni anno cresce e per questa edizione si attendono oltre 200 camion. Un vero e proprio raduno che porta a Misano i camion più “creativi” del mondo come un Iveco della scuderia Favro, con decorazioni Ferrari o quello con le immagini dedicati ai nativi americani. E, come ogni anno, arriva il camion de “La Sirenetta” guidato da una camionista siciliana. Tra le decorazioni particolari si attende a Misano un veicolo raffigurante Venezia con tanto di Maschere e Gondole.

Camion storici

Quest’anno per la prima volta il Circolo Italiano Camion Storici sarà ospite del Misano Grand Prix Truck. Nato nel 1994 per dare nuova vita ai mezzi che hanno fatto la storia dell’autotrasporto e hanno scelto di conservare, restaurare e “riportare in vita” mezzi che altrimenti andrebbero perduti, ad oggi il Club può contare oltre mille mezzi iscritti tra autocarri e autobus provenienti da tutta Italia. A Misano sarà presente una selezione di camion tutta dedicata agli anni ’70.

Gli Espositori

Tanti gli espositori a cominciare dalle più importanti Case Costruttrici Tra queste, Iveco e Mercedes.

Special Guest: lo Chef Rubio incontra i fans

Domenica 26 maggio PETRONAS lubrificants International ospiterà Chef Rubio, star televisiva molto amata dal pubblico per i suoi programmi cult come Camionisti in Trattori, che incontrerà i fans nella mattinata presso l’area village all’interno dell’autodromo e seguirà le avvincenti gare di truck dall’area vip Petronas.