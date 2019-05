Per il Giro anche gli ombrelloni dicono Riccione

E’ stata realizzata grazie alla collaborazione dei bagnini della cooperativa di Riccione la scritta gigante “Riccione”, visibile per le riprese dall’elicottero che domenica seguirà la tappa del Giro d’Italia.

Sono oltre 200 i Paesi del mondo collegati ai network televisivi che trasmettono la tappa per più di 800 milioni di spettatori, una vetrina internazionale eccezionale e irripetibile, per cui la città si sta preparando da molti mesi. La scritta, rigorosamente rosa, è stata composta posizionando esattamente, grazie alla cura e alla perizia dei nostri operatori, 150 ombrelloni , è lunga 120 metri e larga 15 metri.

Coinvolge tre zone di spiaggia: la Spiaggia del Sole 86-87, Le Palme 88-89 e la spiaggia 90 che si affacciano sul lungomare dove domenica passerà la cronometro.