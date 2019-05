Parole che dividono. Un incontro con mons. Morandi

Identità, popolo, tradizione: parole antiche, eppure mai come oggi, messe al centro del dibattito. Si intitola “Parole che dividono. Tradizione: quel che abbiamo di più caro” l’incontro in programma questa sera alle 21,15 nella sala del Giudizio del museo della città che avrà come relatore Monsignor Giacomo Morandi, segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede. L’appuntamento è organizzato dal centro culturale “Il Portico del Vasaio” in collaborazione con il Progetto Culturale.