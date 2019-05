Ottavi del Master del campionato maschile di beach tennis al Tennis Viserba

È iniziato il master finale del campionato maschile di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba. È andato in scena martedì il pre-turno degli ottavi di finale che hanno visto prevalere le formazioni del raggruppamento “B” su quelle del “A” della fase a gironi. Le coppie accreditate alla vigilia per la vittoria finale non tradiscono le attese: Zannoni-Tamagnini e Filippini Lazzarini (sostituto di Bevitori) non fanno sconti ai loro avversari. Bene anche Leardini-Drudi (sostituto di Agostini) e Tiraferri-Bugli.

Ma vediamo nel dettaglio i risultati della serata.

Master A: Zannoni-Tamagnini b. Amatucci-Amaduzzi 6/0 6/3; Filippini-Lazzarini b. Guidi/Montagna 6/1 6/1; Tiraferri-Bugli b.Antonelli-Campedelli 6/3 6/4; Leardini-Drudi b. Mecozzi-Cavaldoro 3/6 6/2 10/8.

Master B: Savini-Torroni b. Rinaldi/Paci 6/5 6/3; Cimatti-Lombini b. Ceci/Roverelli 5/6 6/3 11/9; Broccoli-Gessaroli b. Alvisi-Nanni 6/1 6/4; Greco-Fabbri b. Marone-Mazzotti 6/3 6/1.

Martedì prossimo si disputa la finalissima a partire dai quarti. In lizza per la vittoria finale diverse formazioni, con un leggero vantaggio sulla carta per le squadre vincitrici della fase a gironi: Angeli-Bonacorsi nel “A” e Bertozzi-Zammarchi nel “B”. Si preannuncia un grande spettacolo. Inizio alle 19.

Ufficio Stampa del Circolo Tennis Viserba