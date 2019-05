Notte Rosa. Ecco i nomi dell'edizione 2019

E’ Pink R-evolution il claim della Notte Rosa 2019, in programma il 5, 6 e 7 luglio sulla riviera romagnola. “L’obiettivo – spiegano i promotori – è riscoprire le relazioni e il piacere di stare insieme uniti anche nelle differenze“. La presentazione questa mattina a Milano in Galleria Vittorio Emanuele II, nella pizzeria di Carlo Cracco.

“La Notte Rosa” di quest’anno è un inno alle piccole e grandi rivoluzioni di ogni giorno da portare a casa come souvenir immateriali che solo la Romagna sa lasciare.

L’ospite di punta a Rimini che si esibirà in piazzale Fellini alle 21,30 del 5 luglio è Francesco De Gregori & Orchestra. A Riccione alle 22 l’anteprima di Deejay on stage. Ancora riserbo sui nomi. Linus alla presentazione milanese ha spiegato che saranno svelati la settimana prossima. A Misano Adriatico in Piazza della Repubblica i THE KOLORS, a Cattolica Federica Carta e Shade a Marina di Ravenna ci sarà Giusy Ferreri. A San Mauro Mare Mirko Casadei e la sua orchestra porteranno in Parco Stefano Campana alle ore 21.30 il loro nuovo pop-folk

Il 6 luglio a Cattolica il concerto dei Tiromancino e a Bellaria Gli Stadio in piazzale Capitaneria di Porto. Nell’ambito del Festival dei Teatri di Santarcangelo, ci sarà uno spettacolo “Dragon, rest your head on the seadbed” dei madrileni Pablo Esbert e Federico Vladimir che combina coreografia e nuoto sincronizzato il 5 e il 6 luglio alla piscina olimpica di San Marino. “

In totale sono 400 gli eventi gratuiti, tra concerti e spettacoli, lungo il litorale di 110 km della riviera. Anche quest’anno coinvolto Pesaro dove il 5 luglio ci sarà Gene Gnocchi con lo spettacolo “Sconcerto Rock” in piazzale della Libertà.

“Quattordici anni dopo la Notte Rosa è ancora viva – ha detto in conferenza stampa il sindaco di Rimini Andrea Gnassi – . Il rosa è un abbraccio che dai, e non mani che respingono. Nel 2006 la Notte Rosa nasce per contrastare lo sballo, il divertimentificio. Avevamo perso l’idea di essere anticipatori di tendenza. Oggi la società è incattivita e impaurita, ma noi abbiamo deciso di non aver paura della paura. Se qualcuno ci dice di chiudere, noi apriamo”.

E ancora da Rimini parte una nuova rivoluzione ha spiegato Gnassi: “Oggi siamo parte di un’altra rivoluzione, quella ambientale e Rimini e la Riviera sono la prima destinazione plastic free. Un po’ alla volta stiamo cambiando le abitudini della gente”.

Per Linus: “in questi 14 anni la Notte Rosa si è allargata, è cresciuta. L’upgrade è quello dell’unità, di mettere da parte i campanilismi. Il concetto di Notte Rosa dovrebbe essere allargato a tutta l’estate. La Riviera dovrebbe indossarla da giugno a settembre. A 30 anni dalla nascita del web spero che la prossima rivoluzione sia il saper sfruttare la rete in maniera giusta e responsabile”

“Dalla spiaggia ai centri storici fino ai borghi e ai castelli, dalla musica al cibo, dal divertimento all’arte e alla cultura: la Notte Rosa è come la Romagna trasversale, poliedrica ed unica – commenta l’assessore al Turismo regionale Andrea Corsini – È il suo cuore che batte ed è proprio per questo è diventato l’appuntamento estivo per eccellenza, in grado di attirare milioni di turisti”.

Tutto il programma sul sito della Notte Rosa