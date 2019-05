Nella sesta giornata per San Marino doppia sfida con Godo

IL PROGRAMMA. Viaggia spedita, la Serie A1 di baseball, e il weekend in arrivo è il sesto, penultimo del girone d’andata. San Marino, che ha già osservato il turno di riposo e deve recuperare la sfida con Castenaso il prossimo 7 giugno, ha in calendario le sfide con Godo e Redipuglia prima del giro di boa. Si comincia coi Goti, con gara1 in programma domani, venerdì 24, sul diamante romagnolo del “Casadio” (20.30). Per gara2 di sabato, invece, si torna a Serravalle, con playball programmato al consueto orario delle 19.30.

GLI AVVERSARI. Il Godo Baseball ha fin qui vinto una delle sei partite disputate, pareggiando il weekend con Castenaso. Gli scherzi del meteo hanno totalmente impedito la disputa delle due partite di sabato scorso con Redipuglia, lasciando così Godo a secco di partite proprio da quella vittoria con l’Autovia dello scorso 11 maggio. I pitcher partenti sin qui sono stati Hernandez, tre volte con un pgl di 8.31 in 17.1 inning, Galeotti, due volte con 9.72 in 8.1 inning, e Di Raffaele, una volta con 6.23 in 8.2 riprese. A livello di rilievi da segnalare i 6.2 inning di Ciarla senza subire punti guadagnati, i 5 di Sabbadini (5.40) e i 4 di Piumatti (6.75). A livello di media battuta, invece, si staglia sopra gli altri Evangelista, forte di un 375 di media con due doppi e due punti battuti a casa. Dietro di lui Reda (238), Meriggi (231), Monari (222) e Gelli (200). Godo è settima come batting average, San Marino quinto.

VIABILITÀ. Sabato 25, giorno di gara2, parte della viabilità vicino al campo da Baseball sarà chiusa per la presenza della manifestazione sportiva “Rally Bianco Azzurro”. Per raggiungere il campo da baseball consigliamo il seguente percorso: per chi viene da Rimini, 200 metri dopo il confine girare a destra in via Cesare Cantù, percorrerla per circa 1 km fino a raggiungere una grande rotonda. Alla rotonda uscire alla seconda a destra per via Costa del Bello, il campo si trova a 300 metri.

TUTTE LE PARTITE

Venerdì 24

Godo Baseball – San Marino Baseball (20.30)

Autovia Castenaso – Unipolsai Bologna (20.30)

Sabato 25

Sipro Nettuno Baseball City – Rangers Redipuglia (15)

San Marino Baseball – Godo Baseball (19.30)

Unipolsai Bologna – Autovia Castenaso (20)

Sipro Nettuno Baseball City – Rangers Redipuglia (20.30)

LA CLASSIFICA

Unipolsai Bologna, 8 vinte – 0 perse

Parmaclima, 6 – 4

San Marino Baseball 4 – 3

Sipro Nettuno Baseball City 5 – 5

Rangers Redipuglia 2 – 4

Godo Baseball 1 – 5

Autovia Castenaso 1 – 6

DUE TITANI CONVOCATI IN AZZURRO

Convocati Alessandro Ercolani e Alessandro Beccari, due classe 2004 sammarinesi, al Torneo Alpe Adria di Staranzano (31 maggio-2 giugno) con la rappresentativa dell’Italia Under 15.