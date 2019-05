Narghilè fuorilegge, nei guai cinque locali

Ieri mattina i militari del Gruppo di Rimini hanno notificato, a cinque esercizi commerciali presenti nel territorio riminese, altrettanti provvedimenti di chiusura, emessi dall‘Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’Emilia Romagna.

Contestata la violazione della Legge n.50 del 1994, che prevedono la sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese.

I provvedimenti sono stati emessi a conclusione dell’operazione “Water Pipe” contro l’importazione illegale in Italia di tabacchi lavorati esteri e di controllo sulle autorizzazioni previste per la vendita di generi di monopolio. Le fiamme gialle, nell’ambito dell’attiva di polizia economico-finanziaria a contrasto del contrabbando, avevano individuato e monitorato i “Bar Narghilè” della riviera riminese, locali di intrattenimento che offrono agli avventori la possibilità di fumare con la particolare pipa ad acqua, tipica dei paesi arabi, il cui fumo è prodotto da un insieme di foglie di pregiati tabacchi trinciati, mescolati con melassa ed essenze aromatizzanti.

Gli accertamenti risalgono all’estate 2018, quando i finanzieri avevano accertato l’utilizzo in alcuni di questi locali di melassa per narghilé illecitamente detenuta con un sequestro complessivo di 124 kg, denunciando tre persone per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e segnalandone ben sette all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le conseguenti violazioni amministrative.

La melassa da tabacco è classificata dal Testo Unico dell’ottobre 1995 quale “tabacco da fumo” ed inserita nella tabella “altri tabacchi da fumo”. L’importazione è disciplinata dal testo unico delle leggi doganali.

Le confezioni sequestrate sono inoltre risultate prive delle “avvertenze combinate antifumo” relative alla salute (testo, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il fumo) previste dalle norme sulla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.