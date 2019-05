Ancora maltempo. Nubifragi e grandine nell'entroterra

Temporali intensi, anche a carattere di nubifragio, e in alcune zone grandine hanno investito nel primo pomeriggio di domenica la costa riminese e l’entroterra. La pioggia è cominciata a cadere in modo intenso dalle 15, proprio mentre era in corso la tappa a cronometro del giro d’Italia Riccione-San Marino.

La lunga linea temporalesca ha interessato gran parte della Romagna, con allagamenti tra Bagnacavallo e Russi. Grandine nella zona della Valconca.

Nella foto di Lucia Broccoli (per meteoroby) la grandine caduta a Montegridolfo.