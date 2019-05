Mercatone. Federconsumatori si rivolge ai clienti: merci pagate e non arrivate

Oltre alle ripercussioni sui 1.880 dipendenti che ora si trovano senza lavoro e ai fornitori in attesa dei pagamenti, il fallimento della società che gestiva 55 negozi Mercatone Uno tocca anche migliaia di clienti. Persone che hanno acquistato mobili e ora si trovano senza i soldi spesi e senza i beni acquistati oppure che stanno pagando rate per merci mai consegnate. A loro si rivolge la Federconsumatori di Rimini che ha organizzato una assemblea pubblica per martedì 4 giugno alle 20.30 nella sede di via Caduti di Marzabotto 30 a Rimini. L’obiettivo è trovare una soluzione che permetta ai clienti della Mercatone Uno di entrare in possesso dei beni acquistati o di ottenere la restituzione dei soldi spesi.