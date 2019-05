Martedì su Icaro Tv il confronto tra i candidati sindaco di Santarcangelo

Proseguono gli approfondimenti di Icaro Tv (ch 91) in vista del voto del 26 maggio. Dopo i confronti tra i candidati sindaco di Bellaria Igea Marina e Misano Adriatico, tocca a Santarcangelo di Romagna (il più grande dei comuni al voto). Martedì in diretta alle 14.30 e poi in prima serata alle 21 andrà in onda il confronto a quattro: in studio Sara Andreazzoli di AttiVamente Santarcangelo, il sindaco uscente Alice Parma, sostenuta da Pd, Più Santarcangelo e PenSa Una Mano per Santarcangelo, Cinzia Salvatori di Rinascita Civiva e Domenico Samorani, candidato di Lega, Forza Italia, Santarcangelo in Comune e Un Bene in Comune.

Diretta anche sulla pagina Facebook Tempo Reale