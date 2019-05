Maltempo e turismo: a maggio persi milioni di €. Indino: stato di calamità

Il maltempo del mese di maggio è costato al turismo della provincia di Rimini milioni di euro di mancate entrate. Sui quotidiani di oggi si parla addirittura di 100 milioni.

“Chiederemo lo stato di calamità naturale” ironizza il presidente di Confcommercio Gianni Indino ai microfoni di Tempo Reale. “Quando si tratta di altri settori, in situazioni analoghe, si interviene mentre quando si parla di turismo non lo si fa. Come Confcommercio – prosegue – stiamo studiando una proposta, che sottopporremo anche ai sindacati, per sostenere gli operatori turistici. Lo avevamo fatto anche alcuni anni fa quando ci fu una brutta mareggiata: nell’occasione intervenimmo con una cospicua somma di denaro (tramite gli enti bilaterali) per aiutare le imprese del settore a superare il difficile momento.”