L'Under 15 Eccellenza dei Crabs strappa il pass per l'Interzona

UNDER 15 ECCELLENZA – SPAREGGIO – GARA 3 (QUARTA EMILIA ROMAGNA VS TERZA CAMPANIA)

BASKET RIMINI CRABS-S.S. FELICE SCANDONE SPA 90-57 (21-16, 39-27, 62-44)

Crabs: Tombetti 3 (0/2, 1/4, 0/0), Stella 0 (0/1, 0/1, 0/0), Romani 5 (1/2, 1/3, 0/0), Purboo 22 (3/6, 5/10, 1/2), Tengeue 6 (3/5, 0/0, 0/0), Zaccaria 0 (0/1, 0/0, 0/0), Sovera 18 (2/4, 4/6, 2/4), Baldisserri 0 (0/2, 0/1, 0/0), Baietta 8 (4/4, 0/1, 0/0), James 17 (7/11, 0/0, 3/7), Abati 6 (3/3, 0/0, 0/0), Kimekwu 5 (0/0, 1/1, 2/2). All: Montanari, Firic.

Grande prestazione dei Crabs nello spareggio contro la squadra di Avellino, grazie a questa vittoria i biancorossi accedono ai Concentramenti Interregionali.

I Granchi danno il via alla gara prendendo subito in mano le redini del gioco, un grande Sovera (18 punti) gestisce ogni pallone in modo magistrale e trascina i compagni al +5 di fine primo quarto.

Nella seconda frazione i Crabs, grazie alla solidità di James (doppia doppia con 17 punti e 19 rimbalzi), toccano il +18, poi però la squadra campana accenna ad una reazione e mette a segno un parziale di 6 a 0 che concede loro di recuperare fino al 39 a 27.

Nella ripresa la squadra ospite cerca di cambiare le carte in tavola optando per una intensa difesa a zona, ma i Granchi si rifugiano in Purboo (doppia doppia con 22 punti e 13 rimbalzi) che mette a segno tre triple consecutive riportando i Crabs a più di 20 punti di vantaggio.

Nell’ultimo quarto non c’è più molto da fare, i Granchi incrementano sempre di più il loro vantaggio portando a casa una partita che non è mai stata messa in discussione. Un’ottima prova da parte di tutta la squadra, che ha saputo compattarsi e affrontare a testa alta una sfida da dentro o fuori.

Grazie a questa vittoria i biancorossi si sono qualificati per i Concentramenti Interregionali. Otto concentramenti da quattro squadre ognuno, dai quali usciranno le 16 formazioni che prenderanno parte alle Finali Nazionali.

I Concentramenti si terranno dal 10 al 12 maggio in otto diverse città italiane, i Crabs sono stati sorteggiati per il Concentramento 2 che si terrà a Livorno, in un girone all’italiana in cui tutti affrontano tutti.

A A/X Armani Exchange Olimpia 1a class Lombardia

B Basket Rimini Crabs Vincente Gara 3

C Cab Stamura Basket Ancona 1a class Marche/Umbria

D Alfa Omega Basket Roma 3a class Lazio

“Sono fiero dei ragazzi, contento della prestazione di tutti. La nostra stagione continua, ora ci prepariamo per la Fase Interzona, affronteremo squadre tra le più forti in Italia. Noi siamo pronti per continuare a toglierci molte soddisfazioni” è il commento di coach Matteo Montanari.