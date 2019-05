Luci spente al Cocoricò. Indino (Silb) punta il dito sul comune

Si addensano sempre più nubi sul futuro del Cocoricò, la discoteca che per anni è stata un simbolo di Riccione e della Riviera. Le luci, riporta oggi la stampa locale, sono ancora spente e dalla società che la gestisce finora non trapelano iniziative in programma per l’estate, ormai prossima. La discoteca ha vissuto anni complicati: prima lo stop imposto dal Questore nell’agosto 2015 dopo la morte per droga di Lamberto Lucaccioni, poi i controlli della Finanza sulle passate gestioni, il pignoramento dei marchi e infine, in tempi recentissimi, la sospensione della licenza da parte del comune per il mancato pagamento di parte delle rate della Tari. In questi giorni un blog ha lanciato una petizione online per salvare il Cocoricò. E sul locale dice la sua il presidente del Silb Gianni Indino, puntando il dito sulla criminalizzazione degli ultimi anni. “Qualcuno dovrebbe battersi il petto e dire “ho sbagliato” – attacca Indino dai microfoni di Tempo Reale (Icaro) – ma non lo farà. Faccio nomi e cognomi: l’amministrazione di Riccione che in questi ultimi anni ha avuto come ossessione più grande i locali da ballo“. Il presidente Silb premette che richiedere il pagamento delle tasse è più che legittimo ma contesta alcuni provvedimenti presi dal comune, come lo stop alla musica a mezzanotte, che “hanno trasformato Riccione in una città disertata dai giovani“. “L’economia del territorio – conclude – subirà un tracollo e tra qualche anno tutti se ne renderanno conto.”