Lions di Gusto, i quattro club Lions insieme per l'educazione dei bambini africani

A fare del bene c’è proprio gusto e nello Strawberry Day dedicato dai Lions Club della prima e seconda circoscrizione a favore del “Progetto unico integrato” dell’educazione giovanile per il Burkina Faso ed il Villaggio di Wolisso in Etiopia, i Club della zona: Rimini Malatesta, Rimini-Riccione Host, Rubicone e Santarcangelo si sono uniti per la seconda edizione di “Lions di gusto” devolvendo l’intera raccolta degli oltre 120 partecipanti al medesimo, prestigioso, obiettivo solidale.

Obiettivo pienamente centrato in qualità, quantità e convivialità secondo lo spirito del codice dell’etica lionistica.

Anche quest’anno i soci con le loro famiglie ed i loro ospiti hanno risposto positivamente cimentandosi nella preparazione dei cibi in quantità così generosa che gran parte della gustosissima produzione è stata destinata all’associazione Papa Giovanni XXIII così come accadde lo scorso anno.