La squadra di Seconda Divisione femminile della Pallavolo Viserba centra la promozione

Si è concluso il campionato di Seconda Divisione femminile e la squadra bianca Rossopomodoro della Pallavolo Viserba ha centrato nell’ultimo incontro il pass promozione alla serie superiore.

Le viserbesi avevano una sola possibilità: vincere con il Villa Verucchio con il punteggio di 3 a 0 ed anche se sofferto nell’ultimo set, le Rossopomodoro hanno centrato l’obiettivo e la meritata promozione.

“Brave veramente tutte, fare qualche nome sarebbe ingiusto nei confronti delle altre – si legge sulla pagina Facebook della Pallavolo Viserba -. Vinta a mani basse la prima parte del torneo, nella poule promozione la nostra squadra si è complicata la vita perdendo per strada punti importanti, fortunatamente la determinazione e la voglia di centrare l’obiettivo hanno fatto sì di recuperare in extremis un campionato che solo qualche settimana fa sembrava compromesso. Brave ragazze e Pallavolo Viserba avanti tutta, in attesa dei nostri atleti della serie D, per festeggiare assieme una doppia promozione, risultato fantastico per una società al suo secondo anno di vita!”