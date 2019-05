L'8° Torneo Internazionale Accademia Riminicalcio Città di Rimini in diretta su Icaro 211

È tutto pronto per l’8° Torneo Internazionale Accademia Riminicalcio Città di Rimini, in programma dal 24 al 26 maggio 2019.

La manifestazione di calcio giovanile, rivolta alle categorie Pulcini 2°anno 2008 ed Esordienti Misti 2006/2007, prevede la partecipazione di 72 squadre e vedrà coinvolte 14 Società Professionistiche e 34 Società Dilettanti per un totale di 48 Club italiani ed esteri:

 Trofeo “Città di Rimini ” categoria Esordienti Misti 2006-2007 a 9 giocatori con tabellone a 36 Club partecipanti (le Società Professionistiche ammesse in deroga con annata 2007).

 Trofeo “Il calcio che diverte” Pulcini 2° anno 2008 a 7 giocatori con tabellone a 36 Club partecipanti (Professionisti e Dilettanti in pari età).

Anche quest’anno Icaro Sport è media partner del Torneo Internazionale Città di Rimini. Dopo lo strepitoso successo riscontrato nelle precedenti edizioni con DIRETTA TELEVISIVA in onda sul CANALE 211 del digitale terrestre e sulla pagina Facebook Icaro Sport con oltre 30mila visualizzazioni nei tre giorni di gare, dal 24 al 26 maggio 2019 il canale ICARO 211 si trasformerà di nuovo nell’emittente televisiva ufficiale del Torneo con la messa in onda delle partite più interessanti, diretta di finali e premiazioni, dando la possibilità a tutti gli interessati di seguire la telecronaca LIVE delle gare disponibile anche in streaming su icaro.tv.

Queste le partite riprese venerdì:

ore 9:00 Bellinzona-Accademia Riminicalcio VB

ore 9:40 Juventus-Reggio Audace

ore 10:20 Roma-Avanti Altamura

ore 11:00 Domzale-Acc. Internazionale

ore 11:40 Rapid Lugano-Juventus

ore 15:00 Bologna-Lucento

ore 15:40 Roma-Bellinzona

ore 16:20 Domzale-New Academy

ore 17:00 Roma-Accademia Riminicalcio VB

ore 17:40 Torino-Renate

ore 18:20 Juventus-Accademia Riminicalcio VB

Le formazioni giovanili che daranno vita all’8^ edizione 2019 patrocinata dal Comune di Rimini e dalla Provincia di Rimini e realizzata in collaborazione con F.I.G.C. Comitato di Rimini:

TROFEO CITTÀ DI RIMINI 2019

CATEGORIA ESORDIENTI MISTI 2006-07 A 9 GIOCATORI

AC MAZZO 1980, AC RENATE 1947, AC SPARTA PRAHA, ACCADEMIA CALCIO COMO, ACCADEMIA RIMINICALCIO VB, ALTO ACADEMY SSDARL, AS ROMA, ACCADEMIA FROSINONE CALCIO, ASD PELLEGRINO SPORT, ASD POLISPORTIVA STELLA S.G., ASD REAL CASAREA, ASD REAL OLIMPIA GRAVINA, ASD VOLUNTAS MONTICHIARI, ATLETICO ALCIONE SSDARL, BOLOGNA FC, CARPI FC 1909, FC FORLÌ, FC PERSICETO 85, FC RAPID LUGANO, FC SLAVIA KARLOVY VARY, JUVENTUS FC, MANTOVA 1911 SSDARL, MODENA FC 2018, NEW ACADEMY, NK DOMZALE, NK LOKOMOTIVA ZAGREB, NK ZADAR SSD, RC CESENA, REGGIO AUDACE FC SRL, SPD AMITERNINA SCOPPITO, SPORTING CLUB TRESTINA, SSCD VIRTUS COMEANA, SSD VIRTUS JUNIOR NAPOLI, TORINO FC, U.S. JUNIOR JESINA LIBERTAS, US SASSUOLO.

TROFEO IL CALCIO CHE DIVERTE 2019

CATEGORIA PULCINI 2° ANNO 2008 A 7 GIOCATORI

AC BELLINZONA, AC PERUGIA CALCIO, AC RENATE 1947, ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO, ACCADEMIA RIMINICALCIO VB sq.A, ACCADEMIA RIMINICALCIO VB sq.B, ACD LUCENTO, ALCIONE MILANO SSDARL, ALTO ACADEMY SSDARL, AS ROMA, ACCADEMIA FROSINONE CALCIO, ASD ACCADEMIA GRANATA L.E. FANO, ASD AVANTI ALTAMURA, ASD PELLEGRINO SPORT, ASD POLISPORTIVA STELLA S.G., ASD SCACCO MATTO, ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO, BOLOGNA FC, CARPI FC 1909, FC FORLÌ, FC RAPID LUGANO, FC SLAVIA KARLOVY VARY, FOOTBALL CLUB ENOTRIA 1908, ASD GARDEN SSD POLISPORTIVA, GS CAGLIARI 1972 ASD, JUVENTUS FC, MODENA FC 2018, NEW ACADEMY, NK DOMZALE, NK LOKOMOTIVA ZAGREB, NK ZADAR SSD, RC CESENA, REGGIO AUDACE FC SRL, SPD AMITERNINA SCOPPITO, TORINO FC, US SASSUOLO.

Questi i Centri Sportivi che ospiteranno le gare dell’evento:

Centro Sportivo Sant’Ermete – Via Casale, 499 – 47822 Santarcangelo (RN)

Centro Sportivo Igea Marina – Viale Pinzon 252 – 47814 Bellaria Igea Marina (RN)

Centro Sportivo Spontricciolo – Via Moncalieri, 29 – 47838 Riccione (RN)

Centro Sportivo Torre Pedrera – Via Foglino, 16 – 47922 Rimini (RN)

Centro Sportivo Spadarolo – Via dei Mulini – 47923 Rimini (RN)

Centro Sportivo Ina Casa – Via Argelli/Cappelli – 47922 Rimini (RN)

Centro Sportivo Rivazzurra – Via Musiani, 35 – 47924 Rimini (RN)

Centro Sportivo Viserba – Via Dante di Nanni, 5 – 47922 Rimini (RN)

Centro Sportivo San Vito – Via Fiume Uso, 1 – 47922 Rimini (RN)

Stadio Comunale “Italo Nicoletti” Riccione – Via Forlimpopoli, 15 – 47838 Riccione (RN)

Centro Sportivo Pol. Stella San Giovanni Rimini – Via Fantoni, 36 – 47923 Rimini (RN)

Stadio Comunale “Italo Nicoletti” Riccione – Via Forlimpopoli, 15 – 47838 Riccione (RN)

SEDE PREMIAZIONI 26 MAGGIO 2019

Stadio Comunale “Italo Nicoletti” Riccione – Via Forlimpopoli, 15 – 47838 Riccione (RN)

