Incidente mortale nel tratto riminese dell'A14

Questa mattina alle 9.30 circa sull’A14, nel tratto compreso tra Rimini Sud e Riccione in direzione di Ancona, è avvenuto un incidente, all’altezza del km 131, che ha coinvolto una vettura e un mezzo pesante. Il conducente dell’auto, un 56enne le cui generalità non sono state ancora diffuse, ha purtroppo perso la vita. Da una prima ricostruzione pare che l’automobilista, fermatosi sulla corsia d’emergenza con la sua Volvo con targa sammarinese (ancora non è chiaro se per un guasto o altro), sia stato travolto dal camion mentre stava scendendo dalla vettura.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Al momento (le 10.45) il traffico transita su due corsie e la circolazione è regolare.