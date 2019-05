In ricordo di Anna

Le associazioni che aderiscono al Forum Educazione alla Pace e Cooperazione Internazionale del Comune di Rimini desiderano esprimere il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Anna Mazza, unendosi con grandissima tristezza al dolore della famiglia.

In qualità di referente del Forum, Anna è stata per anni impegnata a servizio dei progetti di solidarietà ed è in questa veste che abbiamo avuto l’opportunità e il privilegio di conoscerla e collaborare.

Una professionista seria e scrupolosa, al tempo stesso una persona gentile e rispettosa di tutti, animata da un’adesione sincera agli obiettivi della cooperazione internazionale e ai valori di solidarietà e giustizia, cui ha dato un contributo costante nel lavoro dietro le quinte, lontano dai riflettori.

In un’epoca di risse chiassose e di egoismo sfrontato, Anna ci ha mostrato ogni giorno il valore inestimabile del rispetto e della responsabilità. Confidiamo che ciascuno di noi abbia imparato qualcosa da lei.

Ci mancherà.

Ne terremo stretto a noi il ricordo, lo porteremo con noi tra i baobab del Senegal, sulle colline di Gerusalemme, tra gli ospedali e le scuole di questo vasto mondo, che Anna ha cercato di rendere un posto migliore.

AIFO – ANOLF Rimini – A la Calle! – Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Associazione Karibuni AKAP – AVSI – Caritas Rimini/Cooperativa Madonna della Carità – Cimonlus – Cittadinanza ONLUS – Circolo del Cinema Belfagor – EducAid – Fondazione Margherita Zoebeli – Istituto di Scienze dell’Uomo – La cosa giusta – Mani Tese Rimini – Associazione No Border Rimini – Pacha Mama Commercioequo Rimini – Una Goccia per il Mondo onlus