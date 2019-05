In piazza Tre Martiri Meet the Meeting

Sabato 1 giugno anche a Rimini “Meet the Meeting”, l’evento di raccolta fondi e presentazione del Meeting di Rimini che quest’anno si terrà in 40 città italiane, lo scorso anno erano state sei. Dalle 9.00 alle 19.00 in piazza Tre Martiri sarà allestito un gazebo per raccogliere fondi a sostegno della kermesse, presentare l’evento e invitare tutti alla prossima edizione.

Come omaggio per gli amici che vorranno fare una donazione i volontari offriranno una bottiglia di Sangiovese. “È il prodotto – spiegano i promotori – che descrive la convivialità e la passione di Meet the Meeting, ma anche l’accoglienza e l’ospitalità della Romagna, che è partner dell’iniziativa attraverso Visit Romagna“.

Alle 18.00 ci sarà la presentazione della quarantesima edizione dal titolo “Nacque il tuo nome da ciò che fissavi”. Interverrà: Rosanna Menghi insegnante e coordinatrice della segreteria dell’Ufficio stampa del Meeting