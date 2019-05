Il soccorso al capriolo investito

26 Maggio 2019 – Soccorso a capriolo ferito a Misano Adriatico

🐾 Il vostro senso civico, ancora una volta, ci ha aiutato a mettere in salvo uno sfortunato animale ferito. È bastata una vostra chiamata alla nostra Centrale Operativa. Domenica sera un piccolo capriolo si trovava in via Del Carro a Misano Adriatico e mentre era sul ciglio della strada è stato colpito da un veicolo di passaggio. Il conducente, dopo il grosso spavento, è tornato sul luogo dello scontro per sincerarsi delle condizioni dell'animale. Il capriolo è rimasto all’interno del fossato, a bordo strada, mentre noi abbiamo avvisato l'Associazione zoofila "Amici Degli Animali" di Ravenna.Nell’attesa ci siamo occupati di lui, affinché stesse tranquillo, in quanto se si fosse agitato sarebbe potuto scappare in strada creando pericolo.Il veterinario, arrivato sul posto, ci ha confermato che il piccolo capriolo aveva diverse fratture. Ricorda! Se vedi un animale in difficoltà chiamaci sempre al ☎️ 0541 649444

