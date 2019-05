Il Sant'Ermete vince al 90° la finale play off con il Granata, è Promozione

Il Sant’Ermete completa la sua rimonta, vincendo i play off del girone H di Prima Categoria e centrando così la promozione (il ripescaggio in Promozione dovrebbe essere una formalità). I ragazzi del presidente Martino e dell’allenatore Pazzini (confermato anche nel momento più nero della stagione dei verdi) sul campo del Granata si sono imposti 2-1. In vantaggio grazie ad un’autorete, il Sant’Ermete subisce il pari all’83’, ma rimette il naso avanti al 90° grazie ad un’incornata di Belloni.

Ermetico il commento sulla pagina Facebook della società alla foto promozione: “Non poteva che finire così”.

“È difficile, stasera, trovare le parole giuste. Troppe emozioni contrastanti. Una cosa, tuttavia, ci preme farla. Ringraziarvi. Per questo meraviglioso anno appena terminato e per la passione che avete dimostrato dentro e fuori dal campo. Grazie di tutto Granatieri!” questo invece il post pubblicato sulla pagina Facebook del Granata Calcio.