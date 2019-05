Il saluto a India Muccioli. Il padre ricorda la luminosità di "Dida"

Era gremita la chiesa di Sant’Agostino a Rimini oggi pomeriggio per i funerali della 18enne India Muccioli, a poche decine di metri dall’appartamento di via Isotta dove la ragazza è stata trovata senza vita nel pomeriggio di domenica, uccisa – come ha confermato l’autopsia – dal monossido di carbonio respirato (vedi notizia).

A presiedere il funerale don Claudio Parma, che India aveva conosciuto alle scuole Karis. Dopo la lettura del brano della vedova di Nain dal Vangelo di Luca, nella sua omelia don Claudio ha detto “Gesù guarda il dolore di tutti e ci ridona India in un modo diverso da prima, ma molto più di prima. Un modo che richiede tutta la vita per essere capito”. Poi ha parlato del senso di incompiutezza che la morte di una ragazza di 18 anni lascia. “Quante cose avremmo voluto dirti, ma non c’è più tempo. E di quante cose avresti voluto parlarci tu”. “Chi tra noi non sente che avrebbe potuto fare di più e meglio con te?”. Ma per quanto ci si sforzi, rimane sempre in tutti un senso di “ricatto terribile che non fa dormire”. ma è chi ha chiamato India a sè che dice “Non temete. Compio io ciò che voi non avete saputo dire e dare. E ora abbraccia la nostra incompiutezza”. “India, noi ti incontreremo e rivederemo i tuoi occhi ma questo tempo che ci separa dal tuo volto non lo sopporteremmo se la tua presenza non ci accompagnasse”.

A fianco dell’altare c’è un dipinto che India, studentessa all’ultimo anno del liceo artistico, aveva fatto di recente dimostrando il suo talento: le diverse fasi di un tuffo in acqua. Un abisso che può fare paura, ha detto don Claudio, ma anche la ricerca di un senso. Al termine della celebrazione la madre di un compagno di scuola di India spiega che lei lo aveva intitolato con una frase del Siddartha di Herman Hesse: “Hai appreso anche tu quel segreto del fiume: che il tempo non esiste?”.

Poi è salito il padre Andrea, provato dal dolore, che ha ringraziato tutti quelli che in questi giorni hanno sostenuto la famiglia con il loro affetto. Ha raccontato di una foto di “Dida”, come chiamavano India, da bambina: lei che nel salone di una festa di matrimonio allungava il dito per rubare la panna della torta. “la sua natura era di grande energia e luminosità. Ma a un certo punto nella nostra vita qualcosa è cambiato, è successo qualcosa che ha fatto perdere delle certezze. E delle nuvole sono arrivate su quel cielo luminosissimo, India era piena di dubbi. E’ stato difficile in quegli anni”.

Di tanto in tanto degli sprazzi della sua luminosità però tornavano, e ultimamente le cose stavano migliorando. “Ha cominciato a ricostruire intorno a sè quella bellezza di cui era capace”. “La cosa più difficile è stata quella di aiutarla a credere in sè stessa e nei talenti che il Signore le ha donato”.

Ora “Lassù lei si è riappropriata di tutta la bellezza. Io tendo la mano verso di te – ha concluso il padre Andrea – e chiedo al Signore di tendere la sua mano verso di me e noi tutti. Per ridarci quella luce e riscaldare quei cuori che a volte sono troppo duri”.