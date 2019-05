Il pollo di Gallofoco, tra i piatti serviti ai nonni di Rimini, dalla Caritas diocesana. Per due settimane infatti, il pollo arrosto ed i contorni del girarrosto Gallofoco saranno tra le pietanze del Giro nonni il servizio della Caritas che, tutti i giorni e per tutto l’anno grazie ai volontari, prepara e consegna i pasti a domicilio agli anziani soli del territorio.

Ieri mattina alcuni dei volti di Gallofoco: Imma Ingenuo e Gennaro Cappuccio, hanno portato una decina di pietanze presso la mensa della Caritas dove ad attenderli c’era il Responsabile del “Giro Nonni”, Alessandro Bruno (nella foto).

Gallofoco con radici nella tradizione partenopea, ha voluto aderire all’iniziativa per uno spirito comunitario. “Siamo un gruppo di amici con l’intenzione di impegnarsi ad offrire prodotti gastronomici buoni e genuini, legati alla tradizione e lavorati artigianalmente – racconta l‘amministratrice Cecilia Galiero –. È nostra intenzione, nel nostro piccolo, dare attenzione alle realtà del territorio, offrendo quanto possiamo alla comunità. I nonni, come per tutte le famiglie, sono figure fondamentali.”

L’attività che punta su una cucina salutare, prodotti di qualità e lavorazione artigianale, inaugurerà domani, sabato 1 giugno alle ore 18 in via XX Settembre 1845, 116c.