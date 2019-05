Il Comune "dona" alla polizia un nuovo fuoristrada per pattugliare la spiaggia

Nato dall’accordo di programma tra Regione Emilia Romagna e Comune di Rimini, si perfeziona l’intervento sulla sicurezza “Luci sulla spiaggia”, l’intesa sottoscritta nel con l’obiettivo di rendere più sicuro il litorale grazie ad azioni di prevenzione integrata cofinanziata da Comune (50.000 euro) e Regione (91.000). La Giunta comunale ha infatti approvato la delibera con cui l’amministrazione concede in comodato d’uso gratuito alla Questura di Rimini un proprio automezzo ATV, all terrain veichles, in grado di affrontare terreni sabbiosi e bagnati ed essere impiegati sia nelle attività di controllo e d’intervento delle forze dell’ordine.

“Il progetto – spiega l’assessore Jamil sadegholvaad– è finalizzato a portare sull’arenile la presenza concreta delle forze dell’ordine che potranno così accrescere il proprio impegno nell’attività di controllo della spiaggia specie nelle ore notturne potendo contare su un mezzo in grado di affrontare terreni sabbiosi e bagnati senza problemi, che verrà utilizzato sia in un’attività preventiva che di contrasto in tempo reale, sfruttando la sua capacità di intervento rapido”. Un’attività che da oggi potrà avvenire in una cornice di collaborazione interforze grazie all’accordo con il ministero dell’Interno al quale il mezzo fuoristrada, grazie all’atto approvato, sarà affidato per poi essere utilizzato dal personale della Polizia di Stato della Questura di Rimini.

Si ricorda come oltre all’acquisto e cessione in comodato gratuito del mezzo, l’accordo di programma denominato “Luci sulla spiaggia” abbia previsto e finanziato l’acquisto e l’installazione di 12 nuovi impianti d’illuminazione che da fine dello scorso giugno stanno illuminando i tratti di spiaggia libera di piazzale Boscovich, nel tratto antistante l’ex Colonia Enel tra i bagni 107 – 108 a Bellariva, dal bagno 150 al confine con Riccione, nel tratto retrostante la colonia Bolognese, a Miramare. Dodici nuovi corpi illuminanti da 24.000 lumen di potenza ognuno che, illuminando quei tratti d’arenile fino a quel momento bui, hanno concretizzato gli impegni presi da Comune di Rimini e Regione Emilia Romagna.