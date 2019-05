Il 18 maggio la seconda edizione della Corsa per la Memoria

Il 18 maggio alle ore 9 prenderà il via la seconda edizione della Corsa per la Memoria, corsa/camminata ludico-motoria di 5 chilometri in ricordo delle vittime delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio e di tutte le vittime innocenti delle mafie.

La manifestazione è realizzata nell’ambito dei 15 eventi nazionali di parkrun Italia, e si svolgerà con le consuete modalità e tempi degli eventi parkrun (raduno alle 8.45 e partenza alle 9.00).

Il ricordo del sacrificio dei giudici Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e degli agenti di scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Rocco Dicillo, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Claudio Traina, nonché di eventuali vittime locali, sarà condiviso con i partecipanti valorizzando la cultura della memoria, della legalità, della solidarietà, del volontariato e della salute.

La partecipazione è gratuita.

Chi si iscriverà attraverso il link https://www.parkrun.it/register/ potrà visualizzare il tempo impiegato per percorrere i 5 km del tracciato.

A Rimini sarà possibile partecipare a:

Marecchia parkrun, presso il Parco Marecchia

Sito web: https://www.parkrun.it/