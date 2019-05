I sindacati contro il comune di Cattolica: sulla Tari regolamento peggiorativo

In una nota congiunta, Cgil, Cisl e Uil contestano il nuovo regolamento sulla Tari del comune di Cattolica.

“Senza chiedere incontri alle parti sociali – si legge – il Comune ha stracciato unilateralmente un precedente accordo che era stato messo in pratica fino allo scorso anno, cambiando anche le norme che riguardano le agevolazioni speciali”. I sindacati, in particolare, definiscono “inaccettabile” una delle nuove regole: è stata infatti abbassata a 9.360 euro di Isee la soglia per l’esenzione totale per le abitazioni occupate da persone ultra65enni, se uomini, e ultra60enni, se donne. “Il che significa – scrivono Cgil, Cisl e Uil – che il reddito familiare complessivo non deve superare questa cifra, mentre in precedenza il limite era stato fissato in 10.000 euro per il singolo e 13.000 euro per il nucleo familiare“. Per i sindacati, che tornano a denunciare le difficoltà della contrattazione sociale con i comuni (“avere il sindacato “tra i piedi” che chiede, rivendica, protesta può essere presa da chi governa come una “scocciatura” se non una ingerenza“), si tratta di una decisione che penalizza una parte della popolazione già penalizzata.