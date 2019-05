I play off "chiamano", Imola risponde: "Romeo Galli" esaurito, arriva il Monza

Ci siamo: è il giorno di Imolese-Monza, sfida di ritorno dei quarti di finale dei play-off di serie C, a soli tre giorni dall’exploit rossoblu al Brianteo. Un successo che ha portato un’ondata di entusiasmo mai vista negli ultimi anni a Imola verso la squadra: ci sarà infatti il tutto esaurito allo stadio Romeo Galli, tutto il popolo rossoblu vuole spingere i ragazzi di mister Alessio Dionisi alle semifinali play-off.

Dopo il 3-1 dell’andata, questa sera (calcio d’inizio alle 20.30) l’Imolese avrà a disposizione due risultati su tre, ma anche con una sconfitta con 1 o 2 gol di scarto Rossi e compagni riuscirebbero ad eliminare il Monza e, a quel punto, si troverebbero a sole 4 partite dalla serie B. Un sogno inimmaginabile ad inizio stagione, ma attenzione: il discorso qualificazione non è assolutamente chiuso, come le ultime clamorose rimonte in Champions League hanno dimostrato.

Al Brianteo, infatti, si è visto un Monza vivo e tutt’altro che deludente: i ragazzi di Brocchi hanno giocato un calcio propositivo e sono riusciti a creare pericoli alla difesa rossoblu soprattutto nei primi 20 minuti della ripresa, prima del 2-1 di Cappelluzzo che ha un po’ tagliato le gambe a D’Errico e compagni. Servirà molta attenzione, soprattutto nei primi minuti del match, evitando di commettere gli stessi errori delle ultime gare, quando Ravenna e Monza si sono trovate in vantaggio dopo pochissimi secondi. Anche perché una rete immediata darebbe grande coraggio ai brianzoli, che verranno a Imola a caccia di un’impresa davvero ardua, ma non impossibile, dal momento che il Monza è l’unica squadra ad aver battuto l’Imolese al Galli, segnando proprio 3 gol.

Concentrazione ed equilibrio, dunque, ma non una partita prettamente difensiva: mister Dionisi sa che il modo migliore per togliere entusiasmo al Monza è quello di andare in vantaggio, magari sfruttando nelle ripartenze quegli spazi che sicuramente i lombardi concederanno.

Per quanto riguarda le formazioni, difficile vedere dei cambiamenti nell’undici rossoblu, mentre in casa Monza possibile uno schieramento ancora più offensivo, con l’inserimento di uno tra Chiricò e Ceccarelli dal primo minuto.

Dirigerà la sfida il signor Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Paolo Laudato di Taranto e Francesco Bruni di Brindisi (quarto ufficiale Luigi Carella di Bari).

Alessio Dionisi, allenatore Imolese: «È una partita sicuramente molto importante. Dobbiamo affrontarla con lo stesso spirito dell’andata, con l’obiettivo di giocare altre due partite nei play-off. Il Monza ci ha messo molto in difficoltà domenica e conosciamo il suo valore: dovremo essere bravi a fare la partita, cercando di ribattere colpo su colpo e di andare oltre le difficoltà, con l’obiettivo di segnare per primi e di essere propositivi. Faremo di tutto per vincere, ben consapevoli che affronteremo l’unica squadra che ad oggi ci ha battuto in casa. Spero che i tifosi rossoblu ci aiutino nei momenti difficili, che sicuramente ci saranno nell’arco dei 90 minuti».

Andrea Casadio

Ufficio Stampa Imolese Calcio 1919